Freiburg (ots) - Landkreis Emmendingen - Emmendingen-Windenreute Am Freitag, 08.09.2023, kam es im Feldackerweg in Windenreute, auf Höhe der Hausnummer 1, zwischen 08:00 Uhr und 13:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter weißer Transporter an der Fahrerseite massiv beschädigt. Aufgrund der festgestellten Spuren muss es sich beim ...

mehr