Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen-Windenreute: Unfallflucht - weißer Transporter beschädigt

*Zeugenaufruf*

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

- Emmendingen-Windenreute

Am Freitag, 08.09.2023, kam es im Feldackerweg in Windenreute, auf Höhe der Hausnummer 1, zwischen 08:00 Uhr und 13:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter weißer Transporter an der Fahrerseite massiv beschädigt. Aufgrund der festgestellten Spuren muss es sich beim Verursacher um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Dieser Unfallbeteiligte entfernte sich in der Folge jedoch ,ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienlich Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter 07641/582-110 an das Polizeirevier Emmendingen zu wenden.

Stand: 09.09.2023, 12.30 Uhr

FLZ / PK

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell