Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Einbruch in Mehrfamilienhaus in Esslingen - Phantombild zum Täter erstellt (Nachtrag zur Pressemitteilung vom 05.11.2023/12.01 Uhr)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Esslingen (ES):

Nach dem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Esslingen-Berkheim am 4. November 2023 ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizeiposten Oberesslingen weiterhin mit Nachdruck an der Aufklärung des Verbrechens. Zwischenzeitlich konnte ein Phantombild des Täters erstellt werden.

Wie bereits berichtet, hatte der Unbekannte gegen 16.50 Uhr die Tür der Erdgeschosswohnung in der Kantstraße aufgehebelt und war anschließend in die Wohnräume eingedrungen. Dort war er von einer Bewohnerin überrascht worden und anschließend ohne Diebesgut geflüchtet. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen hatte nicht zur Ergreifung des Täters geführt.

Anhand der bisherigen Ermittlungsergebnisse konnte jetzt ein Phantombild des mutmaßlichen Einbrechers gefertigt werden.

Der Täter ist etwa 40 Jahre alt, zirka 175 cm groß und kräftig. Der Mann hat eine Glatze und war mit einer Bluejeans, einer Lederweste mit befüllten Taschen sowie schwarzen Baustellenschuhen bekleidet.

Das Phantombild finden Sie im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter dem Link:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/esslingen-wohnungseinbruchdiebstahl-versuch/

Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/31057681-0 beim Polizeiposten Oberesslingen oder unter der Telefonnummer 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell