POL-RT: Fahrzeugbrand, vermisstes Kind aufgefunden, Unfälle, vom Polizeihund gebissen

Pfullingen (RT): Mehrere Fahrzeugbrände

Zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand sind die Rettungskräfte der Feuerwehr und die Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 03.20 Uhr in den Pfullinger Elsterweg ausgerückt. Bei ihrem Eintreffen stand ein Audi bereits in Vollbrand. Durch auslaufende Betriebsstoffe, welcher sich ebenfalls entzündete, wurden zwei weitere Fahrzeuge, ein BMW und ein Ford Fiesta in Brand gesetzt und beschädigt. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Brände ab. Im Anschluss wurden die Pkw's durch Abschleppdienste versorgt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden noch in der Nacht durch die Kriminalpolizei übernommen.

Plochingen (ES): Mehrere Fahrzeuge mutwillig in der Nacht beschädigt

Am frühen Samstagmorgen kam es im Stadtteil Stumpenhof zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Ein aufmerksamer Zeuge teilte um 01.15 Uhr der Polizei über Notruf drei dunkel gekleidete Jugendliche mit, welche im Bereich Achalmstraße/Hohenstaufenstraße, die Außenspiegel beschädigten. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ohne Erfolg. Bislang konnten elf beschädigte Fahrzeuge, auch in anderen Straßen der näheren Umgebung, festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen nach den unbekannten Tätern aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefon 0711/3990-330 entgegen.

Baltmannsweiler (ES): Beim Ausweichen gegen Baum geprallt

Leichte Verletzungen hat ein 46-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Freitagnachmittag davongetragen. Er befuhr gegen 15.45 Uhr mit seinem Opel die Reichenbacher Straße von Baltmannsweiler kommend in Richtung Reichenbach, als er zu spät bemerkte, dass ein weiteres Fahrzeug in einen Feldweg abbiegen wollte und die dahinterfahrenden Fahrzeuge bereits abgebremst hatten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich er nach rechts in den Grünstreifen aus und prallte gegen einen Baum, wodurch er sich leicht verletzte und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. An dem Opel Astra entstand ein Schaden von ca. 8.000 Euro und musste durch einen Abschleppdienst versorgt werden.

Tübingen (TÜ) Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit könnte derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls sein, der sich am frühen Samstagmorgen auf der B28, in Richtung Tübingen ereignet hat. Gegen 1.15 Uhr befuhr eine 18-jährige Zeugin die B28 von Kusterdingen in Richtung Tübingen, als sie von einem 22-Jährigen mit seinem Mercedes Benz CLS mit hoher Geschwindigkeit rechts überholt wurde. In der Folge kam der 22-Jährige mit dem Mercedes Benz ins Schleudern und stieß gegen eine Leitplanke, wo der Pkw zum Stehen kam. Der 22-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt. Allerdings wurde bei ihm durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung Atemalkoholgeruch wahrgenommen, was zur Folge hatte, dass sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Der Mercedes Benz wurde anschließend abgeschleppt.

Tübingen (TÜ): Widerstand geleistet

Leichte Verletzungen hat ein 32-Jähriger am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr im Wennfelder Garten erlitten. Vermutlich auf Grund eines psychischen Ausnahmezustandes warf dieser Gegenstände ziellos umher und beschädigte in der Wohnung von Angehörigen die Möbel. Auch eine Angehörige wurde durch den 32-jährigen verletzt. Durch die Polizei, die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihund vor Ort war, konnte dieser nicht beruhigt werden. Der 32-Jährige wehrte sich so massiv gegen die hinzugerufenen Polizeibeamten, dass der Diensthund eingesetzt werden musste. Durch einen Notarzt wurden daraufhin Medikamente verabreicht, um den 32-Jährigen zu beruhigen. Der Aggressor wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo auch die durch den Hundebiss entstandenen Verletzungen behandelt wurden.

Rottenburg-Wendelsheim (TÜ): Suchaktion nach Kind endet erfolgreich

Eine größere Suchaktion hat am gestrigen Spätnachmittag eine 6-Jährige in Wendelsheim ausgelöst. Das Mädchen hielt sich noch im Garten auf, während der Vater im Hof ein Gespräch mit Kunden führte. Nachdem er das Gespräch beendet hatte, war die 6-jährige jedoch spurlos verschwunden. Als ihr Vater die junge Dame nach einer Stunde immer noch nicht gefunden hatte, informierte er die Polizei. Durch diese wurden umfangreiche Suchmaßnahmen mit einer Vielzahl an Streifenfahrzeugen und einem Hubschrauber initiiert. Auch der Rettungsdienst war bereits alarmiert worden und hatte Suchhunde nach Wendelsheim entsandt. Gegen 19.40 Uhr Uhr konnte die 6-jährige dann wohlbehalten bei einem Nachbarskind angetroffen werden, wo es sich selbstständig zum Spielen hinbegeben hatte und den dortigen Erziehungsberechtigen gegenüber angab, ihr Vater wüsste wo sie sei.

Balingen (ZAK): Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Am Freitag gegen 14.20 Uhr ist es in der Schömberger Straße in Balingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 53-Jähriger kam mit seinem Cupra Ateca nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte hierbei mehrere Hecken und ein abgestelltes Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung, bei der mehrere Streifenbesatzungen eingesetzt waren, konnten das Fahrzeug und der Fahrer in der Lehrstraße angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der Fahrer musste seinen Führerschein noch vor Ort abgeben und sieht sich nach erfolgter Blutentnahme einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle entgegen. Zeugen, die zur Tatzeit Wahrnehmungen im Bereich der Schömberger Straße gemacht haben oder Hinweise zum gelben Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/2640 beim Polizeirevier Balingen zu melden.

