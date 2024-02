POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht in der Lustgartenstraße - Polizei sucht Sattelzugmaschine

Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 15.02.2024, gegen 20.25 Uhr setzte nach bisherigen Ermittlungen ein Bewohner einer Obdachlosenunterkunft in der Haslacher Straße in Freiburg in seinem Zimmer sein Bett in Brand. Der zu diesem Zeitpunkt schlafende Mitbewohner wurde durch den Brandgeruch wach und konnte das Zimmer ...

mehr