POL-FR: Freiburg: Brand in Obdachlosenunterkunft - Dringend Tatverdächtiger in psychiatrischer Klinik untergebracht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 15.02.2024, gegen 20.25 Uhr setzte nach bisherigen Ermittlungen ein Bewohner einer Obdachlosenunterkunft in der Haslacher Straße in Freiburg in seinem Zimmer sein Bett in Brand.

Der zu diesem Zeitpunkt schlafende Mitbewohner wurde durch den Brandgeruch wach und konnte das Zimmer verlassen. Beide wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand leicht verletzt.

Die Feuerwehr Freiburg konnte den Brand schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Die Höhe des Schadens durch den Brand im Gebäude ist Gegenstand der Ermittlungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich der dringend Tatverdächtige bei Begehung der Tat in einem psychischen Ausnahmezustand.

Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

