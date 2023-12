Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Springenkamp/Verkehrsunfallflucht

Coesfeld (ots)

Schwer beschädigt dürfte ein rotes Auto sein, dass im Kreuzungsbereich Springenkamp/K9 in Olfen am Samstag (9.12.) insgesamt vier Verkehrszeichen und zwei Pfosten beschädigt hat. Die Beschädigungen meldete ein Zeuge gegen 22.30 Uhr. An der Unfallstelle konnten rote Farbanhaftungen festgestellt werden. Vermutlich befuhr der Unfallverursacher die K9 in Richtung Ahsen. An der Unfallörtlichkeit kollidierter er an einer Querungshilfe mit den Verkehrszeichen und den Pfosten. Er entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Person und der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

