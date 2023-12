Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden/Einbrecher erfolgreich

Coesfeld (ots)

Den Zusammenhang zwischen zwei Einbrüchen in Wohnhäuser prüft die Polizei nach zwei Fällen am vergangenen Samstag (9.12.).

Im Zeitraum von 18.15 bis 19 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein rückseitig gelegenes Fenster einer Doppelhaushälfte in der Straße Dorffeld auf. Zwischen 16 und 22 Uhr hebelten sie die Terrassentür eines Hauses in der Straße Kralkamp auf. In beiden Fällen durchsuchten sie das Innere nach Wertgegenständen. In einem Fall konnte bereits im Rahmen der Anzeigenaufnahme Angaben zu gestohlenem Schmuck gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

