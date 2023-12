Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Daruper Straße/Seniorin bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 82-jährige Billerbeckerin am Freitag (8.12.) bei einem Verkehrsunfall auf der Daruper Straße zu. Sie beabsichtigte 7.40 Uhr gegen mit ihrem Rollator in Höhe der Straße An der Kolvenburg die Daruper Straße zu überqueren. Zur selben Zeit befuhr ein 66-jähriger Nottulner mit seinem Auto die Daruper Straße in Richtung Coesfelder Straße. Es kam zum Zusammenstoß der Seniorin mit dem Auto. Durch den Zusammenprall wurde sie in die Luft geschleudert und kam auf der Fahrbahn auf. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb.

