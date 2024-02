Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Mutmaßlich alkoholisierter Fahrer stößt zwei Mal gegen geparktes Auto

Am Donnerstagabend, 15.02.204, gegen 21:40 Uhr, ist in Albbruck ein mutmaßlich alkoholisierter Fahrer gleich zwei Mal gegen ein geparktes Auto gestoßen. Der 30-jährige soll mit seinem Lieferwagen beim Einparkversuch das Auto touchiert haben. Nachdem er ausgestiegen sein soll und das Ganze begutachtet haben soll, soll er sich wieder ans Steuer gesetzt und nochmals gegen das selbe Auto geprallt sein. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro an dem Auto. Zeugen sprachen den Fahrer an, dieser verschwand allerdings in einer Wohnung, wo er von der in der Zwischenzeit verständigten Polizei angetroffen werden konnte. Der Fahrer wirkte stark alkoholisiert, ein Alkoholüberprüfung ergab knapp 1,6 Promille. Zur Durchsetzung der angeordneten Blutentnahme musste der Fahrer festgehalten werden. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war er nicht.

