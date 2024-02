Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannter Audi flüchtet vor Polizeistreife - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 15.02.2024, gegen 23:30 Uhr, ist ein unbekannter Audi in Bad Säckingen vor einer Polizeistreife geflüchtet. Der schwarze Audi vom Typ A4 oder A6 war der Streife auf der B 34/Friedrichstraße mit hoher Geschwindigkeit entgegengekommen, weshalb das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Der Audi reduzierte das Tempo in der Folge in keiner Weise, überholte mehrere Fahrzeuge und erhöhte die Geschwindigkeit nochmals am Ortsausgang von Obersäckingen in Fahrtrichtung Murg. Der Audi fuhr weiter durch Murg nach Laufenburg und überholte auch auf dieser Strecke mehrere Fahrzeuge. In Laufenburg verlor sich die Spur. Möglicherweise war das Fahrzeug dort über die Jahnstraße entkommen. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet um sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Audi. Insbesondere die Insassen der überholten Fahrzeuge werden gebeten, sich zu melden.

