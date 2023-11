Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zwei Einbruchdiebstähle in Tankstellen in der Nacht zu Sonntag

(Oth) In der Nacht auf den 12.11.2023 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in die ESSO- Tankstelle an der Bahnhofstraße in 31582 Nienburg.

Unbekannte Täter haben eine Zugangstür zu der Tankstelle gewaltsam geöffnet. Es wurden diverse Zigaretten, Alkohol und Bargeld im Wert von etwa 11.500 EUR entwendet.

In der selben Nacht kam es zu einem Einbruchversuch in die Classic - Tankstelle an der Hannoverschen Straße in Nienburg. Auch hier ist eine Eingangstür gewaltsam angegangen worden. An der Tür der Tankstelle ist ein Schaden von etwa 200EUR entstanden.

Ob es sich bei den Taten um die selben Täter handelt ist aktuell noch Stand der Ermittlungen.

Zeugen, die auffällige Personen gesehen oder beobachtet haben, sowie Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei Nienburg unter 05021 97780 in Verbindung zu setzen.

