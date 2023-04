Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Jugendliche aufgefallen - Polizei sucht Opfer und Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Nachdem in den zurückliegenden Tagen ein 13-, ein 15- und ein 17-Jähriger zum Teil gleich mehrmals negativ auffielen, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen und etwaigen Opfern, die bislang noch keine Anzeige erstatteten.

Der erste Vorfall war bereits am Donnerstag, 13. April, gegen 16.45 Uhr, an der Haltestelle beim Schloßbergcenter in der Universitätsstraße. Nach bisherigen Informationen ging der 13-Jährige aus einer Gruppe von 8 bis 10 Jungen und Mädchen auf einen 16-Jährigen los, ergriff ihn am Kragen und drohte ihm Schläge und sonstiges Ungemach an. Als die Polizei eintraf, waren zunächst alle Beteiligten verschwunden. Während der Fahndung konnte die Polizei sowohl den 13-Jährigen als auch das augenscheinlich unverletzt gebliebene Opfer finden. Die Auseinandersetzung hatte offenbar persönliche Motive. Zwischen den gleichen Beteiligten kam es einen Tag später, also am Freitag, 14. April, in den frühen Abendstunden zu weiteren Auseinandersetzungen, wobei diesmal ein 15-Jähriger den 13-Jährigen unterstützte. Der erste Konflikt trug sich dann auf dem Radweg hinter dem Shaky Shake am Erlenring zu. Hier gelang dem Opfer zunächst die Flucht bis zu einer Bushaltestelle am Erlenring. Dort kam es zum erneuten Aufeinandertreffen und zu weiteren Schlägen. Wieder versuchte das Opfer zu flüchte, wurde aber zunächst festgehalten, bevor ihm dann doch die Flucht gelang und er vor dem Cineplex Passanten ansprach und um Hilfe bat.

Wer hat diese Auseinandersetzungen am Donnerstag vor dem Schlossbergcenter und am Freitag auf dem Radweg hinter dem Gastronomiebetrieb bzw. an der Bushaltestelle am Erlenring gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise zu den Beteiligten, deren Handlungen und dem Geschehensablauf geben?

Ein drittes Geschehen ereignete sich am Freitag, 14. April, gegen 21.45, am Erlenring bei den Lahnterrassen an der Mensa. Hier geht es um die Bedrohung einer noch unbekannten Frau mit einem Messer. Als die Polizei an den Lahnterrassen eine auffällige Gruppe kontrollierte und sie schließlich des Platzes verwies, meldete sich eine Zeugin und zeigte die Bedrohung mit einem Messer durch einen der Kontrollierten an. Demnach bedrohte der 17-Jährige am Freitag, gegen 21.45 Uhr, vor der Mensa eine noch unbekannte Frau mit einem Messer. Die Polizei konnte das Messer bei ihm finden und stellte es sicher. Die Frau wird dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg in Verbindung zu setzen. Wer hat die Bedrohung noch gesehen? Gibt es weitere Opfer von Straftaten wie Bedrohungen, Nötigungen, Körperverletzungen o.ä. am Freitagabend an der Mensa bzw. in unmittelbarer Umgebung, die bislang noch keine Anzeige erstatteten? Diese Opfer sowie etwaige Zeugen der Vorfälle melden sich bitte ebenfalls bei der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell