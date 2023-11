POL-NI: Niedernwöhren - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus leerstehendem Gebäude

Rinteln (ots) - (svk) Am Freitag, den 10.11.2023, im Zeitraum zwischen 10:15 Uhr und 11:10 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus im Rintelner Ortsteil Steinbergen in der Straße ,,Hasenkamp" die Kellertür auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Es wurden sämtliche Räume betreten, durchwühlt und augenscheinlich nach Schmuck und anderen Wertgegenständen durchsucht. Die Höhe des ...

