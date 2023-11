POL-NI: Rinteln - Einbruch in Einfamilienhaus

Rinteln (ots) - (svk) Am Dienstag, den 07.11.2023, kam es im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 16:00 Uhr vermutlich zu einer Verkehrsunfallflucht in der Krankenhäger Straße. Eine 46-jährige Frau aus Rinteln parkte ihren blauen Fiat 500 am Vormittag am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 22 und verließ die Örtlichkeit. Am Nachmittag stellte sie fest, dass ihre ...

mehr