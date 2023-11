Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfallflucht in der Krankenhäger Straße

Rinteln (ots)

(svk) Am Dienstag, den 07.11.2023, kam es im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 16:00 Uhr vermutlich zu einer Verkehrsunfallflucht in der Krankenhäger Straße.

Eine 46-jährige Frau aus Rinteln parkte ihren blauen Fiat 500 am Vormittag am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 22 und verließ die Örtlichkeit. Am Nachmittag stellte sie fest, dass ihre Fahrertür beim Öffnen ,,knatschte". Bei einer genaueren Inaugenscheinnahme sah sie dann eine frische Beschädigung im vorderen rechten Bereich des Pkw. Da sie keinerlei Hinweise zur möglichen Ursache der Beschädigungen fand, suchte sie die hiesige Polizeidienststelle auf, um den Sachverhalt zu schildern.

Die Polizei Rinteln geht derzeit von einer Verkehrsunfallflucht aus. Zeugen, die Angaben zur Ursache der Beschädigungen oder zum Verursachenden machen können, werden daher gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05751-9646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell