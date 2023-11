POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfallflucht in der Braasstraße

Hoya (ots) - In der Nacht vom 04. auf den 05. November kam es auf dem Parkplatz einer Gaststätte in Hoya, in der Von-Kronenfeldt-Straße, zu einem Unfall. Hier wurde ein schwarzer Audi im Rahmen einer Feierlichkeit geparkt und von einem anderen Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der Beifahrerseite beschädigt. Die unfallverursachende Person hat sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle unerkannt ...

