POL-NI: Balge - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Nienburg (ots) - (Thi) Am 06.11.2023 ereignete sich auf dem Famila Parkplatz an der Lemker Straße in Nienburg eine Verkehrsunfallflucht. Eine 59-Jährige aus Nienburg parkte ihren braunen Ford Kuga gegen 11:50 Uhr vorwärts in einer Parklücke. Als sie nach dem Einkauf gegen 12:20 Uhr zu dem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am Heck ihres Fahrzeugs fest, der zuvor noch nicht dort gewesen sei. Der Schaden wird ...

mehr