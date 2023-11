Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(Thi) Am 06.11.2023 ereignete sich auf dem Famila Parkplatz an der Lemker Straße in Nienburg eine Verkehrsunfallflucht.

Eine 59-Jährige aus Nienburg parkte ihren braunen Ford Kuga gegen 11:50 Uhr vorwärts in einer Parklücke. Als sie nach dem Einkauf gegen 12:20 Uhr zu dem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am Heck ihres Fahrzeugs fest, der zuvor noch nicht dort gewesen sei.

Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Der Verursacher, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei Nienburg unter der Telefonnummer 05021 9778371 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell