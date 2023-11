Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trickdiebstahl durch Verwirrung beim Geldwechsel im Marklohe

Marklohe / Lemke (ots)

(opp) Am Donnerstag, den 09.11.2023, gegen 10:50 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters am Lemker Nordfeld ein Trickdiebstahl. Dort wurde ein 80jähriger Kunde beim Verladen seines Einkaufes in seinen Pkw von einer männlichen Person angesprochen, welche eine 2-Euro-Münze gewechselt haben wollte. Der Kunde habe vermutet, dass der Mann eine Münze für den Einkaufswagen benötige und habe ihm nach Erhalt der 2-Euro-Münze zwei 1-Euro-Münzen ausgehändigt. Der Mann wollte dann wiederum eine der 1-Euro Münzen in zwei 50-Cent-Münzen gewechselt haben und habe dabei schon sehr dicht am Geschädigten gestanden. Als der Kunde das Münzfach seiner Geldbörse dann nach entsprechenden 50-Cent-Münzen in Augenschein genommen habe, soll der Mann seine Hand über dem Portemonnaie bewegt und in das Münzfach gezeigt haben. Anschließend habe sich dieser nach einem "Dankeschön" entfernt. Erst im Verlaufe des Nachmittages habe der Geschädigte mit Schrecken festgestellt, dass aus dem Scheinfach seiner Geldbörse ein niedriger, dreistelliger Betrag an Scheingeld gefehlt hätte. Sofort habe er das Fehlen des Geldes mit der Person in Zusammenhang gebracht, der er das Münzgeld gewechselt habe. Die Straftat wurde am Freitag bei der örtlichen Polizeistation in Marklohe zur Anzeige gebracht. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 30 Jahre alt - ca. 170 bis 175 cm groß, schlanke Statur - dunklerer Teint - bekleidet mit dunkel grauem Basecap, blauen Blouson, hellgrauer Hose

Von den Polizeibeamten wurde das Vorgehen der Täterschaft wie folgt beschrieben: Die meist älteren Opfer könnten zuvor beim Abheben von Bargeld an EC-Automaten oder beim Bezahlen an Geschäftskassen beobachtet worden sein. Anschließend bitten die Täter darum, einen kleinen Geldbetrag, meist Münzgeld, zu wechseln. Im Verlauf des hastigen Geldwechsels verdeckt der Täter mit seiner anderen Hand die Geldbörse, so dass der Geschädigte den Sichtkontakt zu seinem Geld verliert. Dann wird das Scheingeld durch den Täter aus dem Fach der Geldbörse entnommen. Bitte öffnen Sie die Geldbörse nicht in Griffweite fremder Personen und vermeiden sie Einblicke darin. Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen, fordern Sie einen gewissen Abstand zu der Person. Rufen Sie im Zweifelsfall stets die Polizei über den Notruf 110. Etwaige Zeugen des Vorfalls vom Donnerstag, im Lemker Nordfeld, werden gebeten sich mit der Polizeistation Marklohe unter der Telefonnummer 05021/ 92406-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell