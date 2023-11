Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Codierung von Rollatoren

Bückeburg (ots)

(ma)

Das Polizeikommissariat Bückeburg bietet am Do., 30.11.2023, eine spezielle Codieraktion von Rollatoren an.

Die kostenlose polizeiliche Registrierung der Rollatoren findet in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr an der Begegnungsstätte in Bückeburg statt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell