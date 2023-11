POL-NI: Kartoffeln anstatt Gold

Bückeburg (ots) - (ma) Das Polizeikommissariat Bückeburg bietet am Do., 30.11.2023, eine spezielle Codieraktion von Rollatoren an. Die kostenlose polizeiliche Registrierung der Rollatoren findet in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr an der Begegnungsstätte in Bückeburg statt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Bückeburg Ulmenallee 9 31675 Bückeburg Matthias Auer Telefon: 05722/2894-154 E-Mail: ...

