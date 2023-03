POL-ANK: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person bei Torgelow

Greifswald (ots) - Im Zeitraum vom 27. Februar, 19:00 Uhr, bis zum heutigen 28. Februar 2023, 05:55 Uhr, sind bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude in der Marienstraße in Greifswald eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Einbrecher die Räumlichkeiten durchwühlt und im Ergebnis Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet. Zudem verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa ...

