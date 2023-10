POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein: Zwei verletzte Radfahrerinnen nach Zusammenstoß

Horb (ots) - Vier Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 65 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagabend in Horb ereignete. Gegen 22.35 Uhr fuhr ein 18-jähriger mit seinem VW auf dem Südring in Richtung des Kreisverkehrs Hohenberghalle. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve, auf Höhe der ...

