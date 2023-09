Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Schwerer Verkehrsunfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit

Horb (ots)

Vier Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 65 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagabend in Horb ereignete. Gegen 22.35 Uhr fuhr ein 18-jähriger mit seinem VW auf dem Südring in Richtung des Kreisverkehrs Hohenberghalle. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer Linkskurve, auf Höhe der Roßbergstraße, nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach Verlassen der Fahrbahn durchpflügte er zunächst ein Feld. Anschließend rammte er mit seinem Fahrzeug einen Mercedes, der im Adolph-Kolping-Weg geparkt war. Danach schleuderte er noch eine Böschung hinunter und prallte schließlich gegen die Mauer einer Kirche. Während der 18-jährige Fahrer des VW und ein 17-jähriger Mitfahrer nur leicht verletzt wurden, erlitten zwei weitere Mitfahrer, im Alter von 19 und 21 Jahren schwere Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem VW und an dem Mercedes entstand jeweils Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

