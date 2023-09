Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Unfall im Gegenverkehr

Calw (ots)

Am Freitag, gegen 21.28 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Ford auf der Altburger Straße, in Richtung Wimberg. In einer Rechtskurve geriet er aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW, der von einem 48-jährigen Mann gelenkt wurde. Die beiden Fahrer und ein Kleinkind, das mit in dem Ford saß, wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach derzeitigem Stand erlitt aber nur der 48-jährige schwere Verletzungen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 30000 Euro geschätzt. Die beiden beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

