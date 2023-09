POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Gartenbetrieb

Pforzheim (ots) - Ein Schaden von rund 10.000 Euro hat am Mittwochnachmittag ein Feuer in einer Schule in der Pforzheimer Südstadt hinterlassen. Gegen 15:15 Uhr wurde ein Brand in einem Klassenzimmer in einer Schule in der Schwarzwaldstraße gemeldet. Das Feuer an dem Inventar war beim Eintreffen der Polizei an der Einsatzörtlichkeit bereits durch die Lehrerschaft gelöscht worden. Die Feuerwehr führte die ...

