Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Hirsau - Einbruch in Wohnhaus

Hirsau (ots)

Ein Unbekannter ist am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Hirsau eingedrungen und nahm unter anderem eine Münzsammlung an sich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten der Einbrecher zwischen 18:00 Uhr und 21:20 Uhr über ein zuvor aufgebrochenes Fenster in das in der Panoramastraße gelegenen Anwesens. Im weiteren Verlauf durchsuchten er offenbar mehrere Räume des Wohnhauses, bevor er durch den Garten in Richtung Uhlandstaffel unerkannt flüchten konnten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Telefonnummer 07231/186-4444 in Verbindung zu setzten.

Hinweise Ihrer Polizei:

"So schützen Sie sich vor Einbrechern"

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. Diese Hinweise und weitere Tipps und Links zum Einbruchschutz finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Simone Unger, Pressestelle

