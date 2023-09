POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Polizei sucht Zeugen

Horb am Neckar (ots) - Bei einem Verkehrsvorgang im Bus zu Fall gekommen sind am Dienstagmittag zwei Fahrgäste. Nach derzeitigem Sachstand befuhr gegen 12:45 Uhr der Fahrer eines Linienbusses die Dammstraße von Horb kommend in Richtung Dettingen. An der Einmündung An den Kelterwiesen/Dammstraße missachtete der Lenker eines schwarzen Skodas die Vorfahrt und bog vor ...

mehr