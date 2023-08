Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau - Sexuelle Belästigung vom Vortag - Täter erkannt

Mainz (ots)

Nachdem eine 42-Jährige am Mittwochmorgen in der Nähe des Volksparks sexuell belästigt wurde und dies anzeigte, erkannte sie am Donnerstagnachmittag den vermeintlichen Täter und teilte dies der Polizei mit.

Polizisten konnten kurz darauf den Täter antreffen und kontrollieren. Seine Personalien stehen fest, so dass nun ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung gegen ihn betrieben wird.

Das Strafgesetzbuch sagt dazu: Wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise körperlich berührt und dadurch belästigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft...

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell