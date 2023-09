POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Auto bremst Bus aus; Polizei sucht Zeugen

Calw (ots) - Ein Auffahrunfall zweier Busse ereignete sich am Mittwochmittag an einer Bushaltestelle am Schindelbergweg im Calwer Ortsteil Stammheim. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte um 12:15 Uhr der Fahrer eines Schulbusses in die Bushaltestelle einzufahren. Hierbei, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, fuhr er auf einen vor ihm in der ...

mehr