POL-HS: Diebstahl aus Altkleidercontainer

Hückelhoven-Doveren (ots)

Zwischen 22.55 Uhr und 23.45 Uhr, entwendeten am 24. Juli (Montag) drei Männer Altkleider aus einem Container an der Landstraße 117. Ein Zeuge beobachtete die Männer bei ihrer Tat und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten an dem Container die Männer in einem Pkw sitzend antreffen. Neben dem Wagen lagen Altkleider in Tüten. Sie stellten die Personalien fest und fertigten eine Anzeige. Die Kleider wurden zurück in den Container gelegt.

