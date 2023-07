Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Zoogeschäft

Hückelhoven (ots)

Über das Dach drangen unbekannte Täter zwischen Samstag (22. Juli) und Montag (24. Juli) in ein Zoogeschäft an der Jülicher Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Angeln entwendet. Was sonst noch entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

