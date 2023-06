POL-LIP: Oerlinghausen. Fahrradlenker verhaken sich - Mountainbiker stürzen.

Lippe (ots) - In einem Straßengraben am Radweg an der Lageschen Straße in Hörstmar wurde am Sonntagmittag (04.06.2023) gegen 12 Uhr ein bewusstloser, schwer verletzter Mann aufgefunden. Augenscheinlich war der 45-Jährige aus Lemgo zuvor mit seinem Pedelec in unbekannte Richtung unterwegs gewesen, als er stürzte. Wie es zu dem Unfall kam, steht noch nicht fest. ...

