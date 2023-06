Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Hörstmar. Radfahrer schwer verletzt aufgefunden.

In einem Straßengraben am Radweg an der Lageschen Straße in Hörstmar wurde am Sonntagmittag (04.06.2023) gegen 12 Uhr ein bewusstloser, schwer verletzter Mann aufgefunden. Augenscheinlich war der 45-Jährige aus Lemgo zuvor mit seinem Pedelec in unbekannte Richtung unterwegs gewesen, als er stürzte. Wie es zu dem Unfall kam, steht noch nicht fest. Zeugen entdeckten den Radfahrer im Straßengraben, wählten den Notruf und leisteten Erste Hilfe. Hinzugerufene Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Mann, bis ein Rettungshubschrauber den Schwerverletzten in eine Klinik brachte. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

