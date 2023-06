POL-LIP: Schlangen. Gartenlaube abgebrannt.

Lippe (ots) - In der Bussardstraße in Ehrentrup beschädigten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag (02./03.06.2023) insgesamt sechs Autos. An allen Fahrzeugen, die in Höhe der Hausnummern 11 bis 26 geparkt waren, wurde jeweils ein Reifen mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerstochen. Beschädigt wurden zwei Toyota Yaris, ein Audi A4, ein VW Up, ein Seat Leon und ein VW Polo. Es entstand ein ...

