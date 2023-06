Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Wellentrup. Zusammenstoß von zwei Radfahrern im Kurvenbereich.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag (04.06.2023) gegen 15:30 Uhr stießen zwei Radfahrer auf dem Radweg an der K 78 zusammen. Ein 26-Jähriger aus Blomberg fuhr mit seinem Pedelec auf dem Fahrradweg entlang der Istruper Straße in Richtung Wellentrup. In einer Kurve befand er sich auf der linken Seite des Radweges und bemerkte zu spät, dass ihm dort eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin aus Blomberg entgegenkam. Sie stießen frontal zusammen, stürzten und wurden dabei leicht verletzt. Eine Rettungswagen-Team behandelte die Verletzungen vor Ort. An den Pedelecs entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

