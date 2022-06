POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Michelstadt (ots) - Am Donnerstag (30.06.), gegen 08:50 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Friedrich-Ebert-Straße 15-17 in Michelstadt ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein roter Mitsubishi beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Aufgrund eines am Pkw vorgefundenen Zettels eines ...

mehr