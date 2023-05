Mannheim (ots) - Im Waldgebiet in der Nähe des Friedrichsfelder Weg/Rothlochweg wurde im Laufe des Abends durch Spaziergänger eine Panzergranate aufgefunden. Aufgrund des Zustandes des Blindgängers wurde durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst eine Sprengung vor Ort in Betracht gezogen. Nach umfangreichen Absperrmaßnahmen im Bereich des Fundortes wird der Blindgänger kontrolliert gesprengt. Es kam in diesem ...

mehr