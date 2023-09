Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Höhr-Grenzhausen: Brand vom Montagmorgen in der Töpferstraße/ Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Höhr-Grenzhausen: (ots)

Bei dem Brand vom Montagmorgen in der Töpferstraße, bei dem abgelegter Sperrmüll in Brand geriet, geht die Polizei nach der Tatortaufnahme von einer Brandstiftung aus. Konkrete Hinweise auf den oder die Täter liegen aktuell nicht vor. Nur durch das schnelle Eingreifen der Nachbarn und der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Daher fragt die Polizei: Wer hat um die Brandzeit bzw. kurz zuvor verdächtigte Wahrnehmungen in der Töpferstraße in Höhr-Grenzhausen gemacht? Mitteilungen bitte an die Kriminalpolizei Montabaur unter 02602-92260

