POL-PDMT: Erfolgreiche Vermisstensuche

Nastätten, "Bremig" (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, den 01.09.2023 11 Uhr bis Sonntag, den 03.09.2023 um 18:30 Uhr ist es in der einspurigen Straße "Bremig", an der Einmündung zur Poststraße (K77) in Nastätten zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das dortige, links neben der Fahrbahn in Richtung Poststraße befindliche, Straßengeländer wurde durch ein unbekanntes blaues Fahrzeug beschädigt. Anschließend ...

