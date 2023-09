Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Nastätten, "Bremig" (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, den 01.09.2023 11 Uhr bis Sonntag, den 03.09.2023 um 18:30 Uhr ist es in der einspurigen Straße "Bremig", an der Einmündung zur Poststraße (K77) in Nastätten zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das dortige, links neben der Fahrbahn in Richtung Poststraße befindliche, Straßengeländer wurde durch ein unbekanntes blaues Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der besagten Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der hiesigen Polizeiinspektion St. Goarshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell