POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern

Offenburg (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es am Königswaldsee zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahren, was für einen 53-Jähriger einen stationären Krankenhausaufenthalt zur Folge hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 28-Jähriger gegen 17:15 Uhr bei einem Überholvorgang den nun Verletzten touchiert haben. Der 53-Jährige stürzte dadurch und erlitt mehrere Verletzungen. Er musste von den verständigten Kräften des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort behandelt und für weitere Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Den mutmaßlichen Unfallverursacher erwartet nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

