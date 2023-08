Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und Alkoholeinfluss

Rheinau (ots)

Am Mittwochabend kam es an der Kreuzung der Hauptstraße zur Rheinstraße zu einer Kollision zwischen einem Auto- und Lastwagenfahrer. Ein 57-jährige Renault-Fahrer stand hierbei mit seinem Wagen an der Kreuzung und wollte in die Rheinstraße abbiegen, als gleichzeitig aus dieser ein 33 Jahre alter LKW-Lenker rückwärts herausfuhr und mit dem verkehrsbedingt wartenden Renault zusammenprallte. Nach der Kollision der beiden Fahrzeuge entfernte sich der LKW-Fahrer, ohne seinen Auskunftspflichten nachzukommen. Ein aufmerksamer Zeuge folgte dem flüchtenden LKW bis zu einem Gasthaus. Die zu diesem Zeitpunkt bereits alarmierten Streifenkräfte trafen den Mann schließlich dort an und stellten bei ihm nach einer Atemalkoholkontrolle einen Wert von über einem Promille fest. Der Führerschein des 33-Jährigen wurde beschlagnahmt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3.500 Euro.

/ju

