POL-OG: Gernsbach - Flasche geworfen

Gernsbach (ots)

Am Mittwoch gegen 23:40 Uhr war ein 18-Jähriger zu Fuß auf der Schwarzwaldstraße aus Richtung Gaggenau kommend in Richtung Gernsbach Mitte unterwegs. Ein 32-Jähriger soll hierbei von dem Heranwachsenden beim Vorbeigehen um eine Zigarette gebeten worden sein. Als der Angesprochene dies verneinte, soll der erheblich Alkoholisierte eine Bierflasche aus einem mitgeführten Beutel herausgeholt und ihn damit bedroht haben. Überdies soll er die Flasche in Richtung einer Zeugin geworfen haben, bevor er sich in Richtung Bahnhof Gernsbach davon machte. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 18-Jährige von einer Polizeistreife in der Austraße festgestellt werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte er auf die Straße und war nicht mehr in der Lage, alleine aufstehen. Bis zum Erlangen der Nüchternheit wurde er in Schutzgewahrsam genommen. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.

