Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auseindersetzung unter Jugendlichen

Offenburg (ots)

Zu einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen sowie einem Diebstahl soll es am Mittwochabend gegen 21 Uhr in Offenburg, im Bereich des Zwingerparks gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 14-Jähriger mit einer Gruppe von weiteren Jugendlichen, zwei 16-Jährige und einen 17-Jährigen, die auf einer Bank im Park saßen, körperlich angegangen und in der Folge verletzt haben. Die drei Angegriffenen konnten im Anschluss weglaufen und von einem Hinterhof aus die Polizei anrufen. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung stellte in Tatortnähe drei Jugendliche fest, die möglicherweise mit dem Vorfall in Verbindung stehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Geschädigten an ihre Wohnanschriften verbracht. Kurze Zeit später erschien ein weiterer Jugendlicher in Begleitung seines Vaters auf dem Polizeirevier und gab an, ebenfalls von der zuvor genannten Jugendgruppe an diesem Abend angegriffen und bestohlen worden zu sein. Ihm wurde nach eigenen Angaben sein E-Scooter entwendet, den er bei dem Vorfall unverschlossen zurücklassen musste. Die Beamten des "Haus des Jugendrechts" in Offenburg haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu diesen Vorfällen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0781 /21 - 2200.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell