Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau - PKW überschlägt sich - Drei junge Männer nur leicht verletzt

Nienburg (ots)

(KEM) Vergangene Nacht gegen 1.14 Uhr ereignete sich an der Weserstraße in Stolzenau ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 26-jähriger Stolzenauer mit einem BMW die Weserstraße aus Richtung Wasserstraße kommend in Richtung Ortsmitte, als er kurz nach der scharfen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und in Höhe des Amtsgerichts links von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte der BMW mit einem Metallzaun, einem Stromkasten sowie einer Straßenlaterne, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 26-Jährige als auch die beiden Insassen im Alter von 17 und 18 Jahren wurden nur leicht verletzt. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer half diesen, sich aus dem PKW zu befreien und alarmierte die Polizei. Die drei Insassen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Am PKW entstand erheblicher Schaden, er wurde abgeschleppt. Ausgetretene Betriebsstoffe wurden von dem Abschleppunternehmen beseitigt. Die Straßenlaterne wurde umgeknickt und der Stromkasten wurde zerstört, weshalb dieser umgehend außer Betrieb gesetzt wurde. Der Gesamtschaden wurde vorläufig auf 13.000 Euro geschätzt.

Die Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

(Hinweis: Fotos liegen der Pressestelle nicht vor.)

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell