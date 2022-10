Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Kirmes/Oktoberfest St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Einsätzen der Polizei aufgrund der Kirmes in St. Wendel. Hierbei musste die Polizei St. Wendel u.a. zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier 17-jähriger Jugendlichen, welche sich im Bereich des Festzeltes stritten. Hier war es aufgrund von verbalen Streitigkeiten zu Faustschlägen gekommen, wobei einer der Jugendlichen im Gesicht verletzt wurde. Des Weiteren musste eine starkalkoholisierte Person, welche sich bei einem Sturz eine blutende Wunde zugezogen hatte erstversorgt und im Anschluss, aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung und Desorientiertheit, in die Ausnüchterungszelle der PI St. Wendel verbracht werden. Auch kam es zu einer Sachbeschädigung, als ein paar Randalierer eine Dixi-Toilette im Bereich der Gymnasialstraße auf die Fahrbahn umwarfen. Ebenso kam es zu einem Diebstahl eines Hähnchengrills und eines Konvektomaten. Beide Geräte wurden am 26.10. im Festzelt aufgestellt. Aufgrund des Ruhetages konnte der Eigentümer das Fehlen erst am 28.10. feststellen und der Polizei melden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

