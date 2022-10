Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl eines Wohnmobils in Oberkirchen

Freisen (ots)

In der Nacht zu Freitag, 28.10.2022, wurde in Oberkirchen ein Wohnmobil gestohlen, das neben einem Wohnanwesen in der Dorfstraße abgestellt war. Es handelt sich hierbei um ein Wohnmobil der Marke "Forster. Das Wohnmobil war zugelassen, es waren "WND-Kreiskennzeichen" an dem Fahrzeug angebracht. Das Wohnmobil hat ein schwarzes Führerhaus und ein weißen Wohnaufbau. An der Heckklappe befand sich zudem ein Fahrradträger. Auf welche Art und Weise das Wohnmobil im vorliegenden Fall entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, denen das Wohnmobil unter Umständen im Tatzeitraum aufgefallen ist und die Angaben zu dem Diebstahl machen können.

