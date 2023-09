Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand von Sperrmüll

Höhr-Grenzhausen, Töpferstraße (ots)

Höhr-Grenzhausen - Am Montag, den 04.09.2023 wurde um 06.38 Uhr durch einen Anwohner der Brand von abgelegtem Sperrmüll gemeldet, der an der Hauswand gestapelt war. Anwohner versuchten noch den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen, was jedoch nicht mehr gelang. Die Hausbewohner mussten durch die hinzugerufene Feuerwehr aus dem Haus gebracht werden, da das Treppenhaus aufgrund der Rauchentwicklung nicht passierbar war. Zwei Kinder klagten über Atembeschwerden und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Am Gebäude entstand Sachschaden. Durch geplatzte Scheiben wurden die Wohnungen durch den Rauch stark belastet. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

